In missione Ravenna a caccia del blitz Consar | attacco alla corazzata Grottazzolina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Comincia stasera ala serie di semifinale playoff della. Al PalaGrotta (fischio d’inizio alle 20.30, arbitri Santoro e Colucci, diretta in chiaro su Vbtv) va in scena gara1. I giallorossi hanno meritato l’approdo in semifinale grazie al doppio successo 3-0 nei quarti contro Prata. La serie di tre partite contro i friulani è stata inframezzata dal ko al tiebreak di gara2 a Pordenone. Laarriva dunque rodata e in pall’appuntamento di stasera, mentre i marchigiani – che sono stati esentati dalle fatiche dei quarti di finale per aver vinto la regular season – tornano in campo a distanza di 18 giorni dall’ultimo turno di regular season, giocato e perso ad Aversa, il 24 marzo. Può essere forse questa l’incognita maggiore di gara1, capire cioè se, quasi tre settimane ...