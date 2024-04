In Fiera Milano apre miart 2024 | 178 gallerie da 28 Paesi

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 apr. (askanews) – Dal 12 al 14 aprile(con anteprima VIP giovedì 11 aprile) tornalainternazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata dacon la main partnership del Gruppo Intesa Sanpaolo e diretta da Nicola Ricciardi. Con 178partecipanti provenienti da 28nel Mondo, oltre 1000 opere di maestri moderni e artisti contemporanei affermati ed emergenti, 10 riconoscimenti tra premi, fondi acquisizioni e nuove committenze e altrettanti direttori di museo provenienti da tutto il mondo tra i propri giurati, la 28esima edizione si conferma appuntamento imprescindibile per il pubblico dell’arte italiano e internazionale. Attraverso due inedite sezioni, pensate come portali dimensionali o ...

