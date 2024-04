“In down da quattro giorni” | conti bloccati per i clienti della banca italiana Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Parlare di problemi “tecnici e informatici” a questo punto pare alquanto riduttivo. È oramai da ben, da domenica 7 aprile, che oltre 3 milioni die correntisti diSella non possono avere accesso ai servizi online, con tutte le evidenti e facilmente intuibili conseguenze, e con i disagi che ciò può comportare. In, infatti, l’intera infrastruttura dell’home banking garantita da Hype, ladigitale e app di pagamento online del Gruppo Sella. I problemi interessano tanto l’operatività deiquanto quella delle carte. Dasegnalano la mancata ricezione degli stipendi e dei bonifici in entrata ma anche il blocco di quelli in uscita, con conseguente mancato pagamento di bollette e di ...