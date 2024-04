In cento sotto al Comune | Giù le mani dal cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Spezia, 11 aprile 2024 – C’era chi voleva protestare per lo slittamento della commissione cultura in cui il caso delIl Nuovo si sarebbe dovuta tenere ieri dalle 18 e chi, invece, non sapeva del posticipo e avrebbe voluto assistere, rimanendo a bocca asciutta. Diverse le motivazioni,la volontà di sostenere la causa della sala di via Colombo: si sono ritrovati in circa in un centinaiopalazzo civico, dando vita a un presidio con cui rivendicare che ilnon si tocca. "È l’unica sala vera e propria della città: ci vai a piedi, è accogliente, fanno film di livello, possiamo conoscere registi, assistere a presentazioni di libri, partecipare a iniziative di beneficenza. E accontenta anche le passioni di tutti: opera e balletti di primo piano e molto altro. Com’è possibile che un’amministrazione ...