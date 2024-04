In barca a vela gli aiuti all’Ucraina Alessio e il viaggio della speranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Umbertide, 11 aprile 2024 – Barba lunga, fisico possente, faccia abbronzata: più che uno skipper pare un pirata o un bucaniere, di quelli dei racconti di Salgari. Vero è cheGiottoli per lavoro pilota le navi, ma non per rubare, anzi, ma per donare qualcosa agli altri. Cinquant’anni, umbertidese, già artista, musicista ed ora marinaio proprietario di un "18 metri" ada corsa,ha fondato con il suo amico francese Erik Koll a Montpellier la "S.E.A. - Sail Emergency Aid Medics Italia", associazione umanitaria che naviga rigorosamente aportando per il mondo carichi di materiale umanitario. In questi giorni è reduce da unnella martoriata Ucraina, compiuto assieme all’amico Erik e ad altri tre esperti volontari. Racconta: "Bonifacio, Messina, Grecia, Dardanelli Mar di ...