In aula la voce di Giulia | mamma Loredana in lacrime

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Mi ha raccontato tutto, delle cose assurde". Sono queste le ultime parole diTramontano, inviate a un'amica in un messaggio vocale il 27 maggio 2023, poche ore prima che il compagno Alessandro Impagnatiello la uccidesse. L'audio, in cui la 29enne raccontava dell'incontro con la donna con cui il fidanzato aveva una relazione parallela, è stato fatto sentire stamani in. "Di tutto mi ha raccontato. Sono scioccata dalla vita che conduceva, dalle cose che ha fatto e mi ha detto". Quando è stata fatta partire ladella figlia, la, presente al processo con il marito Franco, è scoppiata in