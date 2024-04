In Africa la speranza per un avvenire sostenibile arde solo tra i giovani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 59 di We – World Energy, il magazine di Eni Quando si parla del futuro energetico dell’, bisogna tenere presenti una serie di criticità di cui tratterò in base alla mia personale esperienza pratica e di ricerca. Innanzitutto, lavorando con grandi imprese, posso testimoniare che il dibattito sulla transizione non le entusiasma quanto dovrebbe. Si prendano per esempio le banche, mi riferisco in particolare all’approccio di quelle nigeriane, dato che opero molto nell’occidentale: molte banche si appassionano al tema della transizione energetica e del clima non tanto perché abbiano una smodata smania di salvare il mondo, quanto piuttosto perché sono a caccia di soldi, anche nelle forme della finanza climatica e verde che il Nord del mondo spesso usa come esca per portare ...