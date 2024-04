(Di giovedì 11 aprile 2024) Quello giocato, e perso, domenica scorsa potrebbe essere stato l`ultimo derby di Roma per Ciro. L`attaccante e capitano della Lazio,...

Uno scontro diretto dal fortissimo sapore di Champions League quello delle 18, al Gewiss Stadium, tra Atalanta e Lazio. Entrambe ancora in credito... (calciomercato)

Pur se in lontananza, le sirene arabe non smettono di suonare per Immobile. Il bomber della Lazio , che sabato ha raggiunto il traguardo dei... (calciomercato)

Immobile, la scelta per giugno e le voci su Arabia e Inter - Quello giocato, e perso, domenica scorsa potrebbe essere stato l`ultimo derby di Roma per Ciro Immobile. L`attaccante e capitano della Lazio, uscito al 45°.calciomercato

Dal Parco Nazionale recuperati i muretti a secco a Camporaghena In evidenza - Con una serie di muretti a secco recuperati all'ingresso del borgo, in Lunigiana a Camporaghena di Comano, va in scena uno degli interventi di recupero più suggestivi di inizio 2024 del Parco nazional ...gazzettadellemilia

Casa di Raffaella Carrà ancora in vendita, l’Immobile vale quasi 2 milioni - Oltre 440 metri quadri per l’abitazione della showgirl scomparsa nel 2021, una vendita quasi impossibile che nessuno è riuscito a chiudere in tre anni ...quifinanza