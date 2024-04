Imbocca tangenziale sud e colpisce cavo di acciaio | centauro in rianimazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo in sella alla propria moto è rimasto vittima di un incidente nel pomeriggio di oggi. Stando a quanto si apprende, avrebbeto lasud di fatto chiusa per i lavori, e avrebbe colpito uninche delimitava la zona, finendo rovinosamente per terra, a poca distanza dal luogo in cui il 9 aprile è morto folgorato l’operaio Angelo Cotigno. Le sue condizioni sarebbero gravi e l’uomo è ricoverato inpresso l’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Automobilista imbocca contromano la tangenziale di Parma, pericolo sventato: Nel pomeriggio di martedì la polizia locale , allertata da un cittadino, ha tempestivamente intercettato un'auto che aveva imboccato contromano la tangenziale nord, in direzione Piacenza, evitando gravi conseguenze. Alla guida un conducente ultraottantenne a cui è stata ritirata la patente per la violazione dell'art. 143 c. 4 del Codice della ...

