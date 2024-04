Il video choc mostra che la polizia ha ucciso Dexter Reed con 96 colpi in 41 secondi

(Di giovedì 11 aprile 2024) 96di pistola in 41, sparati dalladurante un posto di blocco. È così che è morto, un giovane afroamericano di 26 anni, ex giocatore di basket con il sogno di diventare un giornalista sportivo. I fatti risalgono al 21 marzo scorso, ma solo ora il terribile, ripreso dalla bodycam di un poliziotto, è stato diffuso dal Civilian Office of Police Accountability (COPA) di Chicago, ossia l’agenzia che si occupa delle indagini sulle accuse di cattiva condotta della. Nelle immagini si vedono chiaramente alcuni agenti in borghese aprire il fuoco durante un controllo stradale di routine, uccidendo il 26enne, fermato perché senza cintura di sicurezza. Secondo la versione ufficiale delle forze dell’ordine statunitensi, i poliziotti ...

