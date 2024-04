Il tuo indirizzo di residenza può influenzare la tua salute cardiovascolare | cosa dice lo studio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un gruppo di ricercatori ha analizzato più di mezzo milione di immagini di quartieri in sette città degli Stati Uniti ottenute tramite Google Street View: quest'ultimo si è rivelato idoneo a prevedere il 60% della variazione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Tra i possibili fattori determinanti c'è la presenza di aree verdi, ma anche lo stato delle strade.

