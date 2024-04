Il teatro | una questione di famiglia Paola Gassman | la sua vita sul palco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bogani Non è facile, se di cognome fain, se nasci in unache ha nelil suo destino, il suo Dna. Unadi straordinarie primedonne, che sono quasi tutti, per la verità, uomini. E tu, invece, hai una naturale tendenza alla modestia, alla sobrietà, all’ironia, a quell’arte preziosa che gli inglesi chiamano understatement. Non è facile, ma– segnata all’anagrafe con una sola "n", per la distrazione del padre – ci è riuscita. Ha messo al primo posto la, anche se questaè stata sempre intrecciata con il. Grande attrice, grande donna, mai primadonna,è scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì, a 78 anni, a Roma dopo una lunga ...