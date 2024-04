Il tatuatore di Auschwitz | il trailer italiano della serie in arrivo su Sky e NOW dal 10 maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dal 10in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lacon Harvey Keitel, svelato il. Ilde Ildianticipa le atmosfereSky Original, dal 10in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ladrammatica in sei episodi diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all'omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), con protagonisti Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay sarà disponibile su Sky e in streaming solo su NOW, due episodi alla settimana a partire dal 10e per tre settimane. ...