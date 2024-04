Il sentiero è ostruito Gli abitanti lo puliscono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Hanno unito le forze, armandosi di attrezzi e tanta pazienza, ripristinando il collegamento tra Capriglia e Montornato,da tempo. Una bella storia di impegno e senso civico quella fornita da un gruppo didella frazione collinare, capitanato da Ilario Viviani, desiderosi di rendere di nuovo praticabile ilche le ultime piogge avevano reso particolarmente impervio da percorrere. "Il borgo non era isolato – spiega il consigliere comunale di ’Ancora Pietrasanta’ Manuela Altemura – ma il passaggio non era più agevole come prima e il lavoro dei cittadini è stato accurato e risolutivo, visto che si tratta di un percorso che attraversa una parte boscata del territorio. Li ringrazio a nome mio e dell’amministrazione comunale per questo intervento". Da Altemura arriva inoltre un ringraziamento anche al circolo Soms ...