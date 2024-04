(Di giovedì 11 aprile 2024) Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Questi, in rigoroso ordine decrescente, i Comuni dell’Empolese Valdelsa che hfatto registrare il maggio importo in termini di sanzioni accertate per il mancato rispetto del codice stradale. L’importo complessivorelative al 2023 – poco più di 6di euro – risulta indi circa un milione di euro rispetto al 2022, quando superò quota 7. Togliendo poi dall’ultimo report della polizia municipale l’ammontarecontravvenzioni elevate per il mancato rispetto dei limiti di velocità, la somma scende a circa 5,5di euro. Essendo il territorio con più abitanti, è ovviamente Empoli a fare la voce grossa con 2,2di euro, calamitando il 39% del totale ...

Il salasso delle multe. Sei milioni in un anno. Ma il numero è in calo. I dati in ogni Comune - A Fucecchio si registra la cifra più alta in rapporto agli abitanti. Il comandante Luschi: "C’è chi parla di cassa Facciamo il nostro lavoro".lanazione

Il taglio delle accise sui carburanti non ci sarà. Il prezzo della benzina vola ma per Urso va tutto bene - Sembra incredibile ma mentre sale vertiginosamente il prezzo dei carburanti, con gli automobilisti italiani che devono sopportare un vero e proprio salasso, per il governo ... dei carburanti. Il ...lanotiziagiornale

Scatta il divieto, dal 15 Aprile non puoi più girare in auto se non spendi 1000€: la devi fermare in garage - È in arrivo un vero e proprio salasso per tutti gli automobilisti: hai ancora pochi giorni per metterti in regola.autoruote4x4