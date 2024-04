Il progetto per la nuova grande moschea di Milano in viale Esterle | “Sarà senza minareto per evitare polemiche | ma ne abbiamo un bisogno estremo”

(Di giovedì 11 aprile 2024) La comunità musulmana di, forte di circa 100.000 fedeli, attende con trepidazione la realizzazione dellain via. Il, che sostituirà gli ex bagni pubblici con un luogo di culto moderno e funzionale, rappresenta un passo avanti significativo nel percorso di integrazione e di dialogo interreligioso della città. L’iter progettuale è stato lungo e complesso. Dopo la consegna delle chiavi da parte del Comune nell’agosto 2022, la scelta di demolire e ricostruire l’edificio è stata presa a seguito di un’attenta valutazione tecnica. La ristrutturazione si è rivelata infatti non conveniente né idonea a soddisfare le esigenze della comunità, in primis l’orientamento verso la Mecca. La, che sorgerà su un’area di circa 500 metri ...

