Il principe William sarà il primo re in oltre 300 anni ad avere questa caratteristica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 aprile 2024) Secondo i media britci, ilè destinato a battere un record non appena erediterà il trono. Presto o tardi che avvenga, ildi Galles è il prossimo erede al trono e si sta già preparando a regnare per il meglio. Stando alle osservazioni di un esperto, però, la sualo rende unico nella storia dei sovrani britci. Da re, infatti, diventerà il secondo monarca più alto della storia del suo Paese. Facendo una rapida rassegna dei sovrani britci, in pochi hanno raggiunto altezze considerevoli. Con i suoi 191 cm, ilè attualmente al di sopra del resto dei membri della sua famiglia. Suo padre, re Carlo, è alto 178 cm, la stessa altezza della defunta Diana, ...