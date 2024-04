Il presidente di Legacoop Gamberini | «Pronti a costruire fino a 100mila alloggi per l’edilizia sociale | se il governo ci aiuta possiamo farlo velocemente»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il congresso dellal’ha elettoda un anno e ora, in vista anche del convegno programmatico e organizzativo, per Simoneè tempo di un primo bilancio e di lanciare le strategie future. Del resto,è – anche – un’azienda con 7 milioni e mezzo di soci e mezzo milione di dipendenti. «La cooperazione è il 10% del Pil italiano», spiega subito il, nel corso di un’incontro con alcuni giornali. «L’azione della Lega delle cooperative si muove su due binari – aggiunge – da un lato la sostenibilità economica, ovviamente. Dall’altro lavoriamo per combattere le disuguaglianze, sia con le scelte strategiche sia reinvestendo gli utili che facciamo». In vista del convegno programmatico della prossima settimana,ha spiegato le direttrici ...