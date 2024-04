Il potente messaggio di Kourtney Kardashian sulla “pressione per tornare in forma” dopo il parto

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Il tuo corpo è bello in tutte le fasi che attraversa. Durante la gravidanza, quando cambiamo e cresciamo,il, mentre guariamo e rimpiccioliamo. Quel periodo, poi, lo trovo il più difficile poiché i nostri corpi si stanno ancora adattando”. Con queste paroleha voluto lanciare una se stessa, e a tutte le donne, per dire basta a tutte quelle pressioni inutili, e irrealistiche, sulinsubitoaverrito. News "Troppo vecchia per riprodursi": le assurde critiche a, incinta a 44 anni ...

