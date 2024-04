Il posto di lavoro diventa la «Fabbrica della Felicità»

(Di giovedì 11 aprile 2024) A Willy Wonka tremerebbe la terra sotto i piedi se solo fosse dalle parti di Torino in questi giorni. Perché il countdown è iniziato e nell’autunno 2025 aprirà le porte il nuovo stabilimentostorica azienda dolciaria Leone 1857 che ambisce are una vera e propria meta di pellegrinaggio. È stata ribattezzata Lae si svilupperà su un’area complessiva di 7.000 mq, una parte dei quali destinata all’area esperienziale e l’altra alla produzione. La progettazione, affidata allo studio di architettura milanese Piuarch, ha l’obiettivo dichiarato di esaltare l'anima dell’industria dolciaria, guardando al futuro e all’innovazione senza dimenticare la tradizione e l’artigianalità che da sempre contraddistinguono il marchio. Oggi, Leone 1857 è il brand di pastiglie più vendute ...

Pavia , 5 aprile 2024 – Fischietti e bandiere, ma anche passeggini. Oltre 200 lavoratori di Gottardo , alcuni accompagnati dalle loro famiglie, questa mattina hanno sfilato per le vie di Pavia per ... (ilgiorno)

Bologna , 5 aprile 2024 – Cambiano gli avversari, può cambiare la posizione di classifica. Non cambia Thiago Motta , fedele al personaggio e al suo mantra. Il Bologna è a due punti dal terzo posto ... (sport.quotidiano)

voto di scambio e corruzione: la scheda elettorale come una piccola «cambiale». Nei verbali delle inchieste di Puglia e Piemonte emerge un Paese di abusati e uno di approfittatori (corriere)

Centrali idroelettriche: quante sono in Italia - Quante centrali idroelettriche ci sono in Italia, ripartite per Regione, e qual è l’effettivo livello di rischio e pericolosità.tag24

Peter Higgs, lo scienziato che ha cambiato il modo in cui vediamo l'Universo - Chi è stato Peter Higgs, padre della "particella di Dio" e uno dei fisici teorici di maggior impatto della storia moderna ...tecnologia.libero

Folgorato sul lavoro, muore giovane operaio - Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 con un'autoambulanza, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare ...zoom24