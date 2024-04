"Il pericolo è vicino a noi": mistero al confine tra Russia e Cina per il picco di radiazioni - Khabarovsk, città russa di circa 640mila abitanti a pochi chilometri dalla Cina, nei giorni scorsi ha fatto segnare un insolito picco di radiazioni ...ilgiornale

Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello è vicino alla verità - A Il paradiso delle signore, dopo la truffa di Umberto (Roberto Farnesi) che ha utilizzato Matteo (Danilo D’Agostino) andando addirittura in carcere per ...tvsoap

Donna aggredita in un bar a Melfi vicino Potenza, accoltellato il titolare intervenuto per difenderla - Una donna è stata aggredita in un bar di Melfi, vicino Potenza, e il barista intervenuto per difenderla è stato accoltellato: arrestato 44enne ...notizie.virgilio