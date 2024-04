(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

Bergamo. Da mercoledì 6 marzo i varchi elettronici (e-gates) attivi per il controllo documentale, sia in partenza che in arrivo, all’aeroporto di Milano Bergamo, sono abilitati alla lettura e al ... (bergamonews)

Il passaporto non è tutto - Il nostra sistema riconosce la condizione giuridica dei cittadini stranieri in base ai trattati internazionali.quotidiano

A 94 anni decide di visitare tutti i continenti del mondo: "Se rallenti, non fai nulla" - I viaggi in giro per il mondo di "nonna Joy Ryan" in compagnia del nipote sono diventati virali: ha ottenuto il passaporto all'età di 91 anni ma ha già visitato tutti i 63 parchi nazionali degli Stati ...today

Como, ottiene il permesso di soggiorno con un passaporto falso: arrestato 73enne russo ricercato per frode - La Polizia di Stato ha arrestato, mercoledì 3, un cittadino russo di 73 anni, nato in Germania e domiciliato a Como, dando esecuzione ad un mandato di cattura internazionale e per il possesso di un pa ...lamilano