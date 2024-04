Il Parlamento Ue bacchetta l’Italia | “L’accesso all’aborto sta subendo erosioni”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bruxelles, 11 aprile 2024 – L’aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Lo chiede ileuropeo in una risoluzione non vincolante approvata con 336 voti a favore, 163 contrari e 39 astensioni. I deputati condannano poi il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell’Ue. L’articolo 3 della Carta deve essere modificato per affermare che “ognuno ha il diritto all’autonomia decisionale sul proprio corpo, allibero, informato, completo e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi servizi sanitari senza discriminazioni, compresosicuro e legale”, chiede il ...