Il Parlamento ucraino ha approvato la legge sulla mobilitazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilhagli emendamenti alla, con duecento e ottantatré voti a favore su quattrocentocinquanta. La decisione, il cui disegno diera passato il 7 febbraio, arriva dopo lafirmata il 2 aprile dal presidente Volodymyr Zelensky per abbassare l’età minima per la leva da ventisette a venticinque anni. Entrambi i provvedimenti hanno l’obiettivo di rinforzare le linee difensive del Paese, dove i soldati che prestano servizio da più di due anni sono stremati. L’ex capo delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny a febbraio aveva detto che all’Ucraina servivano cinquecentomila nuove unità al fronte entro la fine dell’anno per sostituire le perdite, i feriti e per permettere a chi combatte ...