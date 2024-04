Il Parlamento europeo non approverà il bilancio Ue fin quando l’Ucraina non riceverà i sistemi antimissile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Con una votazione storica, ilha deciso di non approvare la gestione delUe fino agli Stati membri non forniranno alnuovi e avanzatidi difesa aerea, in particolare i Patriot statunitensi, essenziali per intercettare i missili russi che in queste settimane stanno colpendo diverse città ucraine. Ne servirebbero venticinque secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per proteggere le principali città bombardate. La proposta dell’eurodeputato liberale di Renew Europe ed ex premier belga Guy Verhofstadt è stata approvata da cinquecentoquindici europarlamentari, solo sessantadue i contrari. «Sono stufo di quanto sta accadendo in Ucraina. Avete visto tutti, negli ultimi venti giorni, i numerosi attacchi dei russi alle città agli ...