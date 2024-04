Il Paradiso delle Signore | Nicoletta Di Bisceglie | il rapporto tra Rosa e Marcello

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 aprile 2024)Diè la new entryCamilli di questa nuova ed entusiasmante stagione de Il. Sin dal suo arrivo,ha movimentato la story line die Armando, portando persino Adelaide a fare i conti con la gelosia d'amore. Questo personaggio così istintivo e autentico ha conquistato quella fetta di pubblico assetata di novità e risate. Manon è soltanto, bensì una persona molto interessante e simpatica. Una professionista della tv, con all'attivo dei ruoli importanti anche nelle fiction molto seguite in Italia. Intervistata da noi di Tvpertutti, l'attrice pugliese ha avuto modo di parlare non solo del suo personaggio, della daily soap ma anche di se stessa, ...