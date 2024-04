Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 11 aprile | Matteo pronto a lasciare Milano con Maria

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giovedì 112024, su Rai 1 andrà in onda Ilcon una nuova puntata, Vittorio non riuscirà a nascondere il sentimento che ancora oggi prova per Marta, entrambi cadranno in tentazione e si scambieranno un romantico bacio. Tutto ciò accadrà non appena Matilde si recherà fuori città per motivi di lavoro. Scopriamo qualche anticipazione in più. Il8: Portelli e Puglisi sogneranno un futuro insieme a Parigi Le anticipazioni sulla puntata de Ilche verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 112024, rivelano chedeciderà di supportaredal punto di vista sentimentale: le farà presente di essere ...