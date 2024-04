Il Papa a sorpresa dai bambini del catechismo di una parrocchia romana | al via un anno di “scuola di preghiera”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Francesco inizia con dal quartiere della Borghesiana una serie di incontri in vista del Giubileo del 2025. Recuperate le forze dopo la bronchite delle scorse settimane, Bergoglio è particolarmente attivo nella diocesi che ora non ha più il cardinale vicario

Non ha potuto farle la sorpresa il giorno della Festa del papà , il 19 marzo, ma quasi. Per questo, anche se avvenuta in anticipo, la visita di re Felipe alla figlia Leonor è stata un’improvvisata ... (amica)

Papa Francesco è uscito questo pomeriggio dal Vaticano, in auto, per recarsi ancora una volta in una parrocchia romana . A quanto apprende l'ANSA, il Pontefice visita la moderna chiesa di San Giovanni ... (quotidiano)

“Ho lasciato casa di mamma e papà per vivere sui treni”, quanto spende al mese - La scelta di vivere sui treni può sembrare molto audace. Ed è quella che fa fatto questa persona, lasciando casa dei genitori, ecco perché.viaggi.nanopress

Papa Francesco va in periferia alla Borghesiana per parlare con i bambini del Giubileo e di Dio - Papa Francesco è uscito dal Vaticano per tornare in periferia e trascorrere un po' di tempo con i bambini, molti della prima comunione. Un po' come farebbe un ...ilmessaggero

L'elogio del Papa per il dono di lini per l'altare realizzati nella parrocchia di San Giovanni Battista a Lamezia - «Papa Francesco, nell’accogliere con animo riconoscente i sentimenti che hanno suggerito il premuroso gesto, assicura il paterno ricordo nella preghiera e ...catanzaro.gazzettadelsud