Il Paese delle fiabe ad un’ora da Roma | la gita fuori porta perfetta per bambini e adulti!

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 aprile 2024) Immaginate se esistesse un paesino in cui volgendo lo sguardo verso ogni angolo, casa o piazzetta potessimo catapultarci nella nostra favola preferita e volare con la fantasia per qualche ora… Beh esiste, si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce ma lo conosciamo meglio come il ‘’. Ilvi attende: cosa vedere a Sant’Angelo A poco più di un’oretta di macchina da, infatti, è possibile visitare il borghetto unico al mondo che per la sua particolaritàun nome tanto suggestivo quanto allettante per una. LEGGI ANCHE: — Il castellosco a due ore da: ti sembrerà di vivere una favola >> Il ...