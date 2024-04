Il padre di Jonas Vingegaard | “Non riesco a parlare con mio figlio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ildiha espresso tutta la sua preoccupazione per le condizioni deldopo la tremenda caduta della scorsa settimana nel Giro dei Paesi Baschi. Alla stampa danese ha infatti dichiarato di non essere mai riuscito a mettersi in contatto con ilda quando è avvenuto il tragico incidente, come riporta il Corriere della Sera. Queste le parole di Clausai cronisti danesi: “Per quale motivo nona mettermi in contatto con lui? C’è qualcosa che non mi viene detto?“. Pronta la risposta del Team Visma-Lease a bike, che rassicura via social: “L’operazione alla clavicola ha avuto successo, le prossime settimane serviranno per il recupero,ringrazia tutti per i messaggi di sostegno“. SportFace.