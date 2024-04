Il Napoli vuole Soulé | la Juve chiede 40 milioni | no di Giuntoli alla contropartita

Conte se vuole Napoli deve ridimensionare le pretese di un tempo . A scriverlo è il Corriere della Sera con Monica Scozzafava in un articolo titolato “De Laurentiis procede a senso unico portare ... (ilnapolista)

Il Napoli su Martinez Quarta l’obiettivo, ma l’interesse può celare un indizio sull’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della ... (napolipiu)