Il Napoli si è messo nelle condizioni di poter fare ancora i conti per la Champions Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Su Sky gli ultimi aggiornamenti suldi Calzona. In collegamento con gli studi della pay tv, Francesco Modugno parla della preparazione in vista della partita di domenica contro il Frosinone con la speranza di arrivare inviva. Conte la grande suggestione di De Laurentiis Le parole di Modugno a Sky: «Manna arriverà aggiungendo altre conoscenze e altre idee. Giovane eppure già con esperienze importante, arriva dalla Juventus che genera dirigenti strutturati. Magari il proposito del nuovo dirigente è che ilgiochi anche in Europa. L’obiettivo delè riproporsi in quelle zone di classifica per puntare a una coppa europea. Si èdii ...