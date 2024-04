Il Milan cade con la Roma | esplode la bufera sul gol giallorosso Atalanta da sogno | espugna Liverpool

(Di giovedì 11 aprile 2024) LaSan Siro e guarda con fiducia al ritorno dei quarti di Europa League con il. La squadra di De Rossi è apparsa attenta e concentrata nel gestire il risultato dopo il vantaggio ottenuto nel primo tempo. A spaccare la partita infatti è il gol di Mancini. Al 17' seconda rete consecutiva del difensoreche stacca indisturbato sul corner di Dybala e batte Maignan. Ma esplodono subito le polemiche. Accese proteste da parte di Pioli, che lamenta una mancata segnalazione di fuorigioco di Lukaku sull'azione che ha portato alla conclusione di El Shaarawy e al corner da cui è nato il gol. Lukaku sembra partire in fuorigioco, ma la posizione irregolare non viene segnalata dal guardalinee e laconquista il calcio d'angolo decisivo. Pioli viene ammonito. Il ...

