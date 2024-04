Il messaggio di Mattarella per la fine del Ramadan | “Sulla libertà religiosa si fonda la convivenza”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il capo dello Stato ha rivolto gli auguri a tutta la comunità islamica in Italia per ladele ha insistito sul fatto che lasia non solo prevista dalla Costituzione, ma un vero e propriomento della convivenza. Parole che hanno fatto pensare al caso della scuola di Pioltello.

Sul feretro dei due carabinieri deceduti c?era il berretto d?ordinanza e il telegramma di cordoglio del Presidente Sergio Mattarella . I familiari in lacrime di entrambi i militari giunti... (ilmattino)

Esplosione Suviana, prefetto Bologna: "Recuperato corpo della quarta vittima" - “Confermiamo il ritrovamento, dopo una nottata e una mattinata di lavori incessanti dei vigili del fuoco, anche con con droni subacquei.youmedia.fanpage

Festa di fine Ramadan in Italia: la proposta di legge di Soumahoro per il riconoscimento - Dopo settimane di intense polemiche legate alla scelta dell'istituto Iqbal Masih di Pioltello di chiudere in corrispondenza della festa di fine Ramadan, arriva una proposta di legge firmata dal deputa ...orizzontescuola

Pioltello scuola chiusa per Ramadan, Mattarella: “Libertà religiosa uno dei fondamenti della convivenza” - Ieri, 10 aprile, è finito il mese sacro per i musulmani, il Ramadan. In questo stesso giorno, com’è noto, la scuola Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, che conta un grande numero di alunni musulma ...tecnicadellascuola