Il lupo è ritornato sulle colline pisane

(Di giovedì 11 aprile 2024) E' tornato ile la sua presenza è la più alta mai attestata da oltre tre secoli. La notizia arriva da uno studio condotto dal dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa recentemente pubblicato su Human Dimensions of Wildlife. La ricerca traccia l’evoluzione della presenza delnelletra XVII e XXI secolo in relazione ai cambiamenti socio-economici, ambientali e culturali del territorio. Il quadro che emerge segna un progressivo declino di questo animale con una fase di estinzione locale nell’immediato secondo dopoguerra, sino alla ripresa nel XXI secolo. Due le cause fondamentali del fenomeno: la riduzione del bosco (e delle prede) causato dall’aumento delle aree agricole e la persecuzione esercitata ...

Europee. Il ritorno di Leoluca Orlando con i Verdi. Corrao non si ricandida. In corsa Parrinello - Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, correrà per il parlamento europeo con Alleanza Verdi Sinistra, lasciando il Partito Democratico. Non c’è una nota ufficiale ma un messaggio che ha voluto ...tp24

Tornano gli appuntamenti de “La Lanterna di Diogene” - Tornano gli appuntamenti de "La Lanterna di Diogene" Si avvia alla conclusione la VII Edizione, dal titolo "Racconti di sogno e di follia": sabato 13 ...redacon

Ritorna a Galatone la stagione di teatro ragazzi itinerante Klapp il teatro è dei ragazzi con “Favole Sottosopra” - GALATONE (Lecce) - Ritorna a Galatone, la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi, con Favole Sottosopra, spettacolo per ragazzi, ...corrieresalentino