Il grido disperato di Kiev | “A est i russi sono 10 volte noi” Kharkiv punto debole del fronte | l’incubo di una seconda Mariupol

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 – L'accelerazione dellaa nella guerra in Ucraina è nei numeri, oltre che nelle bombe che stanno piovendo dal cielo sul Paese. Yuri Sodol, generale di, ha detto oggi che le forze di Mosca nelle regioni orientalida sette a diecipiù numerose di quelle ucraine. Come riferisce il Guardian, Sodol ha parlato davanti al Parlamento per comunicare che “l nemico ci supera di sette-dieci, ci manca il personale militare”, l’allarme lanciato dal comandante delle truppe di Zelensky nelle regioni di Kharkikv, Donets e Lugansk. Il generale ucraino Sodol: "A est le forze russe7-10le nostre" Di ieri la notizia che Mosca intende reclutare 400mila militari “a contratto” nel 2024, dopo che a Pasqua Putin aveva firmato il ...