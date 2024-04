Il gladiatore 2 | la descrizione della clip dal CinemaCon | “Ancora meglio del primo”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Paramount, durante il2024, giovedì 11 aprile ha presentato i primi minuti di Il2, sequel del famoso kolossal con Russell Crowe; sul palco a introdurre le immagini, provenienti da una versione non definitiva, sono saliti Joseph Quinn, Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington, oltre al regista Ridley Scott, che ha salutato così la platea: “Probabilmente è un film ancor più esaltante del”. Gli fa eco Mescal; “Lavorare a questo film è stato straordinario”. Aggiunge Quinn: “Arrivare sul set e vedere il Colosseo ricostruito è stato qualcosa di incredibile”. Il filmato, di cui non esistono testimonianze ufficiali, presenta il personaggio di Denzel Washington, un liberto ora commerciante di schiavi, con un contorno di immagini legate all’antica Roma. Ecco di seguito la trascrizione del video mostrato, come ...