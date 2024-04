Il giovane Berlusconi | da oggi su Netflix la docuserie sul Cavaliere

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) La nuovaIlarriva su. La serie, suddivisa in tre episodi, è un’esplorazione dettagliata dell’ascesa di Silvio, dalla creazione della prima televisione commerciale privata in Italia e in Europa, fino alle elezioni politiche del 1994. La serie fa uso di materiali d’archivio, alcuni inediti, e presenta le testimonianze dei collaboratori più stretti di, oltre alla visione di coloro che lo hanno criticato. Ilvede la luce grazie a una produzione B&B Film in co-produzione con diverse società internazionali, sbarcando prima in Italia viae successivamente in altri paesi. Cosa ha reso possibile la creazione di questacosì ...