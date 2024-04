Il Giovane Berlusconi (US Comunicazione) Arriva Il Giovane Berlusconi , per la regia di Simone Manetti, scritta da Matteo Billi e Piergiorgio Curzi e prodotta da B&B Film (gli stessi de Il ... (davidemaggio)

È stato arrestato in serata a Lione in Francia il ventunenne sospettato di aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d’ Aosta . La notizia è stata data dal procuratore di ... (ilfattoquotidiano)

Regia di Simone Manetti per il racconto con materiali d'archivio della storia dell’impresa culturale che ha portato alla costruzione della prima tv commerciale privata in Italia e in Europa: ... (sbircialanotizia)

Medicina, Gaya Spolverato: «Una nuova classe di chirurghi oncologi specializzati» - Vuole, fortissimamente vuole, rivoluzionare il ruolo del chirurgo oncologo. Dice che il suo desiderio di essere medico nasce da un progetto di libertà. Racconta (e le si illuminano gli ...ilmessaggero

Aosta, chi è il fidanzato italiano della ragazza morta arrestato: era già a processo per violenze contro di lei - La caccia all'uomo per trovare il fidanzato della ragazza francese di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto in una chiesetta diroccata vicino Aosta è finita mercoledì ...leggo

'Il giovane Berlusconi' da oggi su Netflix, ecco la docuserie in tre episodi - Regia di Simone Manetti per il racconto con materiali d'archivio della storia dell’impresa culturale che ha portato alla costruzione della prima tv commerciale privata in Italia e in Europa: l'ascesa ...adnkronos