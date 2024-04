Il giornalista Enrico Varriale rinviato a giudizio | per lui accuse di stalking

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lesono state rivolte dall’ex compagna Nella giornata di oggi, 11 aprile, il gup di Roma hailper l’accusa die lesioni aggravate ai danni della ex compagna. La donna aveva denunciato il, che ha perso la direzione di Rai Sport, per abusi nel periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Il processo andrà in scena il 20 dicembre.è intanto sotto processo, sempre con la stessa accusa, ai danni di un’altra donna. In questo caso ilavrebbe anche minacciato la donna che aveva sollecitato i soccorsi dopo essersi ripresa. ‘Se mi denunci ti ammazzo’, la frase citata nel capo di imputazione.avrebbe poi ...

