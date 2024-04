Il gas parte in rialzo +2% a 27 euro al Megawattora

(Di giovedì 11 aprile 2024) Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio ha aperto in crescita del 2% a 27,7al

Prezzo del gas in ribasso in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future con consegna a maggio scende dell'1,5% a 26,2 euro al Megawattora . (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future con consegna a maggio scende dell'1,5% a 26,2 euro al Megawattora . (quotidiano)

Bari, Pisicchio ai domiciliari: il nuovo arresto nel centrosinistra ingarbuglia i tentativi di alleanza - Non è una figura marginale. Nemmeno di passaggio. Alfonsino Pisicchio, ai domiciliari da ieri per corruzione e turbativa d’asta, con Michele Emiliano ha un rapporto di lunga data. In politica, infatti ...ilfattoquotidiano

Fuga di gas a Piediripa. Altra notte fuori casa per oltre venti persone. Aperta un’inchiesta - Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali sacche a rischio esplosione. Fascicolo in procura per violazione delle norme sulla sicurezza. Disagi al traffico.ilrestodelcarlino

"Qualche residente si trova ancora senza luce e metano" - Il ritorno alla normalità è lento per le famiglie di Piediripa vicine all'ufficio postale, evacuate dopo un incidente. Disagi e preoccupazioni, ma gradualmente tornano a casa senza gas ed elettricità.ilrestodelcarlino