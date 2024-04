Il film è un' epica al femminile dal 1950 a oggi | girata tra Capri e Napoli Nel cast una fedele del regista | Luisa Ranieri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Solo due italiani tra iannunciati nella selezione di Cannes 2024, Paolo Sorrentino con il misteriosissimo Parthenope e The Damned di Roberto Minervini. Paolo in concorso (settima volta, un Premio della giuria per Il divo) e Roberto nella sezione Un Certain Regard. Accanto a loro una sfilza di nomi come Sean Baker, Andrea Arnold, David Cronenberg, Jacques Audiard, Jia Zhang-Ke, e la grande sorpresa di Francis Ford Coppola in competizione con Megalopolis (costato una fortuna e, secondo Hollywood, di difficilissimo marketing). ...