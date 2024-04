Il femminicidio di Giulia Tramontano Il dolore del padre | L' assassino marcisca in galera

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Con il sorriso e la bontà d’animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo., chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostrodeve marcire in». Così Franco, il papà di, in una storia su Instagram nel giorno...

Giulia Tramontano è morta «a causa di una massiva emorragia acuta» provocata da «lesioni vascolari cervico-toraciche» inflitte con un’arma da taglio. A spiegarlo in aula, nel processo a carico di ... (gazzettadelsud)

Nessuno in aula per la proiezione delle foto del corpo di Giulia Tramontano . La quinta udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della fidanzata 29enne incinta ... (gazzettadelsud)

Processo Impegnatiello, la testimonianza del carabiniere che ha scavato nel suo cellulare: “Era freddo, collaborava. Poi il crollo” - Ripercorse anche le parole chiave utilizzate nelle ricerche di Impagnatiello: da “ceramica bruciata vasca da bagno” a “rimuovere macchie di sangue” ...milano.repubblica

