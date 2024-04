Il digiuno intermittente 16 8 spiegato bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilè la mania del momento, ma per ottenernefici reali - in termini di salute e di dimagrimento - è sempre, assolutamente necessario il parere del dietologo o del nutrizionista. Ne è convinto Filippo Ongaro: medico degli astronauti per oltre sette anni, primo italiano a essersi certificato in medicina anti-età e medicina funzionale negli USA, dopo aver lasciato l'attività clinica si è dedicato alla divulgazione delle strategie per migliorare lo stile di vita, le abitudini e la gestione emotiva. Seguitissimo sui social, autore di best seller tra cui Il Metodo Ongaro, Forte come l'acqua e Scelte e sfide - è attualmente in libreria con Missione longevità (Dall'esperienza con gli astronauti le strategie per vivereea lungo, Sperling & Kupfer, 320 pagine, 18,90 €). Considerando la sua ...