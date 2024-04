Il dg veneto | | Vorrei la festa per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Cittadella-Ascoli, match in programma sabato al Tombolato con avvio previsto alle 14, sarà diretto da Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Mario Vigile di Cosenza e Federico Longo di Paola Quarto uomo ufficiale Marco Peletti di Crema. In sala var invece vedremo all’opera Rosario Abisso della sezione di Palermo con Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti del Picchio con Volpi è tutt’altro che esaltante con un solo successo ottenuto in 5 gare. Due i pareggi così come le sconfitte incassate dai bianconeri. L’unica gioia è quella che risale alla gara del 3 novembre 2018 quando la formazione allora guidata da Viviarini riuscì a sbancare il Vigorito in rimonta per 2-1. Le cose si misero subito male con il vantaggio sannita firmato da bomber Coda dopo soltanto qualche minuto di gioco. ...