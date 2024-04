Nella centrale-trappola. Sub immersi nell’acqua nera cercano i quattro dispersi: "Disposti a tutto per trovarli" - Oltre 100 vigili del fuoco impiegati per rintracciare i tecnici travolti dal crollo del solaio dopo lo scoppio. Il livello idrico ha raggiunto il metro d’altezza al piano -8 mettendo in pericolo gli s ...quotidiano

Il consulente esterno, l'ingegnere premiato dal Colle. L'ultima chiamata dei dispersi: "Scusami, ora sono sottoterra" - Tra i quattro ancora prigionieri del lago di Suviana c'è Adriano Scandellari, padovano, insignito della stella al merito del lavoro da Mattarella. E due milanesi dipendenti delle ditte appaltatrici Ab

Torino, Teen Star torna alla media Nigra. La protesta di Potere al Popolo: «Fuori la Chiesta dalla scuola» - Il corso di educazione sessuale di matrice cattolica era stato sospeso dopo la protesta di 5 famiglie