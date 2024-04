“Il Comune di Napoli vara il salario minimo a 9 euro” ma è un bluff | ecco cosa dice il documento

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mi sveglio. Apro i giornali e, per una volta, trovo una notizia che potrebbe rallegrare la giornata di molti:, “Ilila 9€ l’ora. Dovranno essere pagati così i lavoratori delle aziende concessionarie e appaltatrici”, titola in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno. Sono diffidente; cerco la notizia su altri quotidiani. Apro Repubblica: “a 9€, ok del Consiglio comunale”. Voglio la prova del nove, sfoglio Il Mattino e in un articolo leggo: “il Consiglio comunaleil– 9€ all’ora – ‘nei contratti di appalto e in tutti i provvedimenti di concessione o autorizzazione, comunali o demaniali, da parte dell’Amministrazione’”. Se così ...

