Il Coachella è ancora il festival più amato dalla moda?

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una volta all’anno, un campo da polo diventa il luogo più cool del mondo: artisti, cantanti, modelle, it girl, brand, influencer e semplici appassionati si danno appuntamento a Indio, in California. Sì, parliamo delValley Music and Arts, uno dei ‘place-to-be’ del mondo dello spettacolo. L’edizione 2024 sta per iniziare: i weekend scelti sono quelli che vanno da venerdì 12 a domenica 14 e poi, a seguire, dal 19 al 21 aprile. Musica, sì, ma soprattutto: anascono tendenze e scatta la caccia al look più particolare. Cos’è lo stileL’evento negli anni ha dato vita a un vero e proprio ‘stile’, un mix eclettico di ispirazioni ...