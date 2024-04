Il centrosinistra tra le inchieste e le europee | il parere degli ex politici

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Traed: la situazione nelsecondo gli ex. “Il Pd rischia di trasformarsi in un grande comitato elettorale, che si occupa per lo più di liste”. A parlare è Luigi Zanda, tra i fondatori del partito e senatore per 5 legislature fino al 2022, in un’intervista a La Stampa. La sua preoccupazione è che il nuovo corso di Elly Schlein, anche di conseguenza alledi Bari e Torino per compravendita di voti, sia di nuovo alle prese con una questione morale: “Il punto è che i comitati elettorali non vivono di idee, ma di raccolta fondi, così i controlli diventano difficili ed è inevitabile avere sorprese sgradite”. (Ansa Foto) – notizie.comZanda: “Servono più controlli e un’organizzazione seria” Per evitare fenomeni come Bari e Torino, secondo Zanda, “l’unico ...