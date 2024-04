Il cast non doveva farlo suo figlio | Sanremo | la bordata di Mario Venuti contro Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Ivengono scelti in base ai social. Tutto è legato ai like, ai follower, i media sono afflitti da un giovanilismo 'too much'": la stoccata al festival diarriva dal cantautore. Intervistato da La Stampa, il cantante ha puntato il dito soprattuttole ultime edizioni: "Sarebbe meglio che ildegli scorsi festival non lo avesse fatto ildima. Tutto un mondo è stato trascurato. Gli autori all'Ariston sono stati per cinque anni tutti gli stessi e i produttori pure. Speriamo che con Conti o chi verrà cambi qualcosa". Il riferimento è a Carlo Conti, che l'anno prossimo potrebbe prendere il posto dicome conduttore e direttore artistico della kermesse. Per ...